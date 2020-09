Conte "l'alleanza M5s-Pd può essere una prospettiva politica duratura" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI – “Nel momento in cui stiamo amalgamando sempre di più” l'alleanza di governo era “doveroso” provare un'alleanza alle Regionali Pd-M5s, “non vivo sull'iperuranio, sapevo che il mio auspicio era difficile. Non voglio parlare di alleanze organiche ma possono nascere prospettive politiche più durature. Ci si deve confrontare con la realtà: c'è un centrodestra unito, presentarsi in maniera sparpagliata significava affrontare la sfida in maniera impari”. Così il premier Giuseppe Conte, intervistato da Maria Latella alla Festa dell'Unità di Modena, parlando dell'asse sfumato tra M5s e Pd. “Lavoro per questo dialogo”, dice il presidente del Consiglio. "Con Zingaretti ci sentiamo spesso, non abbiamo mai avuto uno screzio. E' una persona ... Leggi su agi

