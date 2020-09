Ciclismo: alla Tirreno bis Ackermann, vince anche la 2/a tappa (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA, 08 SET - Pascal Ackermann concede il bis e vince allo sprint anche la 2/a tappa della 55/a Tirreno-Adriatico di Ciclismo, disputata da Camaiore, Lucca, a Follonica, Grosseto, e lunga 201 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

