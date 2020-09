Chi è Ottilie von Faber-Castell (Di martedì 8 settembre 2020) Ottilie von Faber-Castell è una donna coraggiosa e un’imprenditrice vissuta nel Novecento, alla guida della Faber-Castell, celebre azienda produttrice di matite. Sin da giovanissima, Ottilie si è trovata a lottare contro i pregiudizi, cercando di fare strada in un mondo, quello dell’imprenditoria, guidato solo dagli uomini, ma anche di dividersi fra lavoro e famiglia. È il 1893 quando il padre di Ottilie muore a causa di un infarto a soli 42 anni, lasciando la famiglia senza un erede maschio che possa prendere in mano le redini dell’azienda. Tre anni dopo sua figlia, appena 19enne, viene scelta come erede del patrimonio. Nel 1896 Lothar, il nonno di Ottilie, scompare, ma prima di morire impone che, in caso di ... Leggi su dilei

