Battisti | inizio lo sciopero della fame

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia". Lo scrive l'ex te ...Lo scrive l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, in una lettera inoltrata al suo legale che dice: "Da un anno e mezzo in isolamento illegittimo" Cagliari, domiciliari ...