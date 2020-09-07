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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 09 | 15

VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 09:15 (Di lunedì 7 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; COINVOLTI UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE. PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, SI RALLENTA SUL RACCORDO TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. IN ENTRATA A Roma TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E TOMBA DI NERONE, SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA PONTINA, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, INCOLONNAMENTI ... Leggi su romadailynews

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