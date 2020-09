‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/09/20 (Di lunedì 7 settembre 2020) Si, mi era mancato Uomini e Donne. Si, ho atteso con impazienza e trepidazione di vedere il viso posticcio di Gemma Galgani. Si, si, e ancora si, lo confesso. So benissimo che da qui a una manciata di puntate tornerò a insultare tutto e tutti e a non tollerare manco gli inservienti degli Elios, ma alla fine il programma mariano è come una di quelle cotte sbagliate: sai che ti farà incazzare, sai che ti farà prudere le mani, sai che non lo sopporterai, ne parli sempre male però alla fine quando non c’è ti manca e quando sta tornando sei sempre alla porta ad aspettarlo. Via il dente via il dolore: il lifting Gemmico. Vi dirò, per me il dottore che sussurrava ai pazienti (avete sentito che voce rilassante? Con quella voce zen mi convincerebbe pure a rifarmi i gomiti) ha fatto un ottimo lavoro, davvero eccellente. Siamo così ... Leggi su isaechia

