Tfa Sostegno 2020: come iscriversi, nuove scadenze ed elenco completo bandi Università (aggiornato al 7/09) (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Decreto Ministeriale n.90 del 7 agosto 2020 ha modificato alcuni punti del precedente DM n.92 dell’8 febbraio 2019 riguardante il TFA Sostegno 2020 V ciclo. Le principali novità sono: il test non si chiama più “preliminare”, bensì “preselettivo“; il test preselettivo non fa punteggio nella graduatoria degli ammessi al corso; accedono direttamente alle prove scritte i soggetti che nei 10 anni precedenti abbiano svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di Sostegno del grado di riferimento nonchè i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questi possono fare domanda in un solo ateneo per ciascuna delle procedure (infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado); la graduatoria ... Leggi su leggioggi

Vuoi diventare insegnante di sostegno? Le università statali hanno riaperto le iscrizioni, hai ancora la possibilità di inviare la tua richiesta di partecipazione. Le prove selettive per il TFA sosteg ...

