Super Smash Bros. Ultimate supera quota 20 milioni di copie vendute (Di lunedì 7 settembre 2020) Masahiro Sakurai ha rivelato a Famitsu le vendite di Super Smash Bros.Ultimate. Sebbene l'attenzione di Sakurai fosse principalmente sull'aggiornamento alla versione 8.1, lo sviluppatore ha commentato le performance del titolo per Switch."Super Smash Bros. Ultimate ha ora raggiunto quota 20 milioni di copie vendute", ha dichiarato Sakurai. "Ci sono così tante persone che giocano e il numero dei giocatori continua ad aumentare, quindi vorrei continuare a lavorare per aggiustare e migliorare il gioco come meglio possiamo per il bene di tutti".Secondo i dati finanziari di Nintendo sul sito Web, l'ultimo aggiornamento mostra le vendite di Super Smash ... Leggi su eurogamer

Che Super Smash Bros Ultimate sia uno dei titoli più apprezzati su Nintendo Switch è ormai cosa nota, ma grazie all'intervento di Masahiro Sakurai sull'ultimo numero di Famitsu è stato possibile appre ...

