Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 07 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.Segui Termometro Politico su Google News In questa rubrica ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento dei Sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato. Sondaggi elettorali, per Tecnè Fratelli d’Italia arriva al 16,5% In ... Leggi su termometropolitico

