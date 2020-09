Secondo Mosca l’avvelenamento di Navalny è una frode ordita dalla NATO (Di lunedì 7 settembre 2020) Mosca – Mosca ha accusato i paesi occidentali e le strutture della NATO di vaer svolto per molti anni un lavoro segreto con sostanze del gruppo Novichok. La dichiarazione è stata pubblicata il 5 settembre sul sito web del Ministero degli Affari Esteri russo. Era una risposta alle dichiarazioni dei capi delle agenzie per gli affari esteri di Germania e Francia. “In connessione con le affermazioni categoriche Secondo cui qui si sono sviluppati composti chimici tossici di azione nervo-paralitica, che in Occidente sono chiamati“ Novice ”, è necessario ricordare quanto segue. Per un certo numero di anni, specialisti di molti paesi occidentali e strutture specializzate della NATO hanno lavorato sui composti inclusi in questo vasto ... Leggi su databaseitalia

