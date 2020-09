Roma, Fienga: “Dzeko è il nostro capitano e finché vorrà resterà qui” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Dzeko e’ il capitano della Roma e fin quando lo vorrà resterà qui”. Queste le dichiarazione dell’amministratore delegato della Roma Guido Fienga in merito alle voci di un passaggio del bosniaco alla Juventus. “Stiamo facendo il massimo sforzo per trattenere i giocatori importanti e questo deve essere riconosciuto – ha proseguito nel corso della nona edizione del Premio Calabrese a Soriano del Cimino – Speriamo di poter commentare a fine sessione un politica diversa rispetto agli anni passati. Quali colpi farà la Roma sul mercato? Gia’ abbiamo giocatori forti in squadra e una rosa competitiva. Se poi dovesse arrivare qualcuno e’ perche’ potra’ portare un valore aggiunto“, ha concluso l’ad ... Leggi su sportface

