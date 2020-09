Più di 60 Samsung Galaxy sicuri di ottenere Android 11: la nuova lista (Di lunedì 7 settembre 2020) Abbiamo un numero superiore alle aspettative da prendere in considerazione oggi 7 settembre, a proposito dei Samsung Galaxy che sono praticamente sicuro di ricevere l’aggiornamento con Android 11 nel corso dei prossimi mesi. Le caratteristiche del pacchetto software potrebbero cambiare in minima parte da un device all’altro, come ci insegna la storia recente del brand coreano, così come le tempistiche di rilascio potrebbero cambiare in modo considerevole in base al comparto hardware degli smartphone coinvolti. Detto questo, dopo un primo elenco che abbiamo portato alla vostra attenzione nel mese di giugno, ci sono gli estremi questo lunedì, affinché si possa parlare di una lista aggiornata. Merito del report pubblicato da SamMobile, che in questo caso ha deciso di seguire ... Leggi su optimagazine

blackeyes972 : 860 EVO SSD Il Samsung 850 Evo è ancora uno dei migliori SSD che abbia mai usato, fortunatamente, il Samsung 860 E… - Digital_Day : Di più non si poteva fare. Ma non è ancora abbastanza - blackeyes972 : 860 EVO SSD Il Samsung 850 Evo è ancora uno dei migliori SSD che abbia mai usato, fortunatamente, il Samsung 860 E… - danielyno : Se dovessi cambiare telefono ora Redmi note 9s pro A 190€ vi offre più di un Samsung che ne costa 350€ - Jabahh_ : @MarshNelloo Eh io c'avevo l'a40 Samsung e appunto mi dava un botto di problemi di recente, da fotocamera a cassa f… -

