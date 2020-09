Pistoia, crollano le mura storiche | video (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono crollate nel pomeriggio di domenica 6 settembre parte delle mura storiche di Pistoia: circa 30 metri. Subito al lavoro i vigili del fuoco aiutati dalle unità cinofile. Non ci sono feriti e restano ancora da chiarire le cause. video incendio crollo palazzo Sale? Marocco None momento crollo passerella concerto Vigo Spagna feriti video None Vado crollo passeggiata video maltempo mareggiata liguria None Leggi su panorama

