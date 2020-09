Omicidio Willy, uno dei 4 ragazzi arrestati posta un video folle su Facebook un’ora dopo l’aggressione (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo hanno massacrato di botte fino ad ucciderlo, lo hanno lasciato agonizzante e sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata prima di essere fermati dai Carabinieri di Colleferro in un bar di Artena. Ma uno dei quattro giovani ragazzi arrestati per l’Omicidio di Willy – il 21enne che ha perso la vita in un modo atroce – subito dopo la brutale aggressione ha pensato bene di pubblicare un video divertente sul proprio profilo Facebook. Come se niente poche ore prima fosse successo. Leggi anche: Colleferro, ecco chi sono i quattro arrestati per l’Omicidio del giovane Willy Monteiro Omicidio Willy, il video folle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

