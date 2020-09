Niente riapertura discoteche e stadi: le norme del nuovo Dpcm (Di lunedì 7 settembre 2020) riapertura stadi e discoteche – Conte ha firmato un nuovo decreto legge che conferma fino al 7 ottobre le norme anti Covid tuttora vigenti. No riapertura stadi e discoteche: resteranno chiusi almeno un altro mese. Si era parlato di qualche speranza per quanto riguardava la possibile riapertura, seppur parziale, di stadi e discoteche. Invece rimane tutto com’era prima: confermate le norme già vigenti dallo scorso 7 agosto, data dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Tra le varie indicazioni il protrarsi della chiusura sia degli stadi che delle discoteche. Fino al 7 ottobre quindi si continua ... Leggi su bloglive

Riapertura stadi e discoteche – Conte ha firmato un nuovo decreto legge che conferma fino al 7 ottobre le norme anti Covid tuttora vigenti. No riapertura stadi e discoteche: resteranno chiusi almeno u ...

A Trieste riaperti gli asili nido comunali

Tornati i bimbi negli asili nido di Trieste. Le 18 strutture comunali, unitamente alle 200 private in convenzione, hanno riaperto le porte ai piccoli utenti facendo proprie le linee guida del patto di ...

Tornati i bimbi negli asili nido di Trieste. Le 18 strutture comunali, unitamente alle 200 private in convenzione, hanno riaperto le porte ai piccoli utenti facendo proprie le linee guida del patto di ...