NAPOLI con METEO ESTREMO, una delle più potenti grandinate della storia (Di lunedì 7 settembre 2020) Abbiamo sempre più notizie di grandinate distruttive in Italia, numerosi fenomeni violenti sono accaduti nelle ultime settimane. La grandine è un fenomeno METEO particolarmente insidioso e pericoloso, allorquando si verifica durante i grossi temporali estivi da supercella, quelli più violenti. La grandine si forma dentro il cumulonembo e può assumere dimensioni spaventose in occasione di severe correnti ascensionali, tipiche dei cumulonembi ben strutturati, che hanno una notevole potenza originata da forti contrasti termici in atmosfera. In talune occasioni, grandinate di grossa taglia, meno frequenti, possono verificarsi in occasione dei primi temporali d’autunno a settembre, quando l’energia in gioco è notevolissima anche dal mare. Questo accadde ... Leggi su meteogiornale

