M5S, Di Maio “Serve una leadership forte, anche plurale” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io non sto pensando al fatto di tornare a essere capo politico del M5S. Anzi, voglio vedere questo movimento che si responsabilizza. Quando mi sono dimesso ho detto che spero che le responsabilità possano ricadere sempre più su molte persone, perchè quando c'è uno solo che guida alla fine si deresponsabilizzano tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5.“Quando parlo di leadership forte – ha spiegato – tengo presente che il M5S è la forza politica di maggioranza relativa che sostiene il governo della settima potenza mondiale. Non ci possiamo permettere di temporeggiare. Quando dico leadership non parlo di leader, uomo o donna sola al comando. Il movimento deve organizzarsi, strutturarsi, Vito ... Leggi su iltempo

fanpage : “Chi prova a minare il rapporto a livello di governo tra noi, il Pd e le altre forze politiche ha sbagliato governo” - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Ora è il momento di una leadership forte, votata e legittimata”. Poi rassicura: “Non è una critica a… - La7tv : #lariachetira @CarloCalenda a tutto tondo sui prossimi scenari politici. Annunciando il NO al #taglioparlamentari a… - askanews_ita : “Non penso di tornare ad essere il capo politico del M5s” (così #DiMaio) #M5s - PoliticaNewsNow : M5s, Di Maio: 'Non penso di tornare a fare capo movimento' -