Lost in Space 3, via alle riprese dell’ultima stagione (Di lunedì 7 settembre 2020) Lost in Space 3 approderà su Netflix il prossimo anno, nel 2021, dopo due anni dal rilascio della seconda stagione. I ritardi, ovviamente, come per molte altre serie TV sono stati causati dalla pandemia che ha colpito tutto il mondo. Il Coronavirus, infatti, per lungo tempo ha fatto chiudere tutti i set. Questi, di conseguenza, si sono dovuto riorganizzare per far fronte all’emergenza, cercando di adoperarsi per mantenere al sicuro tutti coloro che lavorano all’interno dello show. Ad ogni modo, è il sito What’s on Netflix a riportare la notizia dell’inizio delle riprese del nuovo ciclo di episodi. Infatti, secondo quanto si può leggere, secondo una loro fonte gli attori saranno impegnati sul set a partire dal 9 settembre 2020 fino al 14 gennaio 2021. Per quando riguarda la ... Leggi su tutto.tv

NetflixIT : Qualche titolo da guardare se hai voglia di sentirti orbitare nello spazio: Away Interstellar Lost in Space Passen… - NerdylandI : RT @NetflixIT: Qualche titolo da guardare se hai voglia di sentirti orbitare nello spazio: Away Interstellar Lost in Space Passengers The… - wewereonabraek : @fabiussahs Lost in space l’ho già vista - tenet_tenet : RT @NetflixIT: Qualche titolo da guardare se hai voglia di sentirti orbitare nello spazio: Away Interstellar Lost in Space Passengers The… - nocchi_rita : RT @NetflixIT: Qualche titolo da guardare se hai voglia di sentirti orbitare nello spazio: Away Interstellar Lost in Space Passengers The… -

Ultime Notizie dalla rete : Lost Space Lost in Space: le riprese della stagione 3 dalla settimana prossima ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Lost in Space – Stagione 3: le riprese inizieranno la prossima settimana

Secondo TVLine Anna Faris non riprenderà ufficialmente il suo ruolo da protagonista in Mom Nella serie CBS Mom, l'attrice interpretava il ruolo di protagonista, ...

Dardust, il musicista esploratore: "Vi porto in un viaggio cosmico"

che racconta "Il viaggio che faremo", con lui si viaggerà molto lontano. Dardust, al secolo Dario Faini, sarà in concerto stasera a Rimini (piazza Cavour (22,30) per chiudere la giornata inaugurale di ...

Secondo TVLine Anna Faris non riprenderà ufficialmente il suo ruolo da protagonista in Mom Nella serie CBS Mom, l'attrice interpretava il ruolo di protagonista, ...che racconta "Il viaggio che faremo", con lui si viaggerà molto lontano. Dardust, al secolo Dario Faini, sarà in concerto stasera a Rimini (piazza Cavour (22,30) per chiudere la giornata inaugurale di ...