La signora di "Non ce n'è Coviddi" sbarca su Instagram e conquista 100mila follower in 24 ore (Di lunedì 7 settembre 2020) Francesca Galici è accaduto: Angela Chianelli, nota per il tormentone "Non ce n'è Coviddi" è sbarcata su Instagram e in 24ore ha raggiunto 100mila follower, in continua ascesa "Non ce n'è Coviddi", questo è il tormentone che ha spopolato in Italia durante l'estate. Ripetuto ossessivamente dai giovanissimi, anche durante le interviste e non solo nei loro post sui social, ha scandito le giornate degli italiani che si illudevano della fine dell'epidemia. L'artefice inconsapevole di tutto è la signora Angela Chianello, palermitana verace, che ha risposto in questo modo alla giornalista di Live - Non ... Leggi su ilgiornale

carlogubi : Ma non siete stufi che in Italia resti sempre impunito chi fomenta cinicamente l'odio sessista sui social con insul… - giornalettismo : #AngelaChianello, la signora dell'intervista 'Buongiorno da #Mondello' (in cui ha affermato 'Non ce n'è #Coviddi')… - forumJuventus : TS: 'Juve-Khedira, braccio di ferro: il tedesco non vuole rescindere. La Vecchia Signora ha bisogno di un posto lib… - vera92 : RT @IoSonoSpiderMan: Sono incazzato come una bestia. Io ho sempre studiato un sacco, ho una laurea con 110 e lode e devo lavorare 8/9 ore a… - Fabio92706240 : @Gae75I @TerryEmpyre @Adnkronos Il mio governatore è una latrina non ho timore di affermarlo, cosa che voi non fate… -

Ultime Notizie dalla rete : signora Non Angela Chianello: chi è e quanto guadagna la signora di “Non ce n'è Covid” Money.it La signora "Non ce n'è Coviddi" diventa influencer: 100mila follower

Diventata famosa dopo il tormentone di "Non ce n'è Coviddi", di cui è stata l'inconsapevole creatrice, Angela Chianello, si è iscritta su Instagram raggiungendo più di 100 mila follower in meno di un ...

Mamma e figlio spariti in Spagna a marzo. Il padre: “Ministro Di Maio mi aiuti a trovarli”

"Ministro Di Maio, mi rivolgo a lei: faccia qualcosa". Giovanni Daidone parla da un parco giochi, in Spagna. Di sottofondo si sentono le voci di bambini e genitori. E lì forse spera di vedere anche su ...

Diventata famosa dopo il tormentone di "Non ce n'è Coviddi", di cui è stata l'inconsapevole creatrice, Angela Chianello, si è iscritta su Instagram raggiungendo più di 100 mila follower in meno di un ..."Ministro Di Maio, mi rivolgo a lei: faccia qualcosa". Giovanni Daidone parla da un parco giochi, in Spagna. Di sottofondo si sentono le voci di bambini e genitori. E lì forse spera di vedere anche su ...