Kotaku UK chiude i battenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Kotaku UK è iniziato sei anni fa nel settembre 2014. All'epoca Nintendo stava affrontando qualche problema con Wii U, PS4 e Xbox One erano nel loro primo anno e Amazon stava acquisendo Twitch per poco più di un miliardo di dollari. Al tempo, il Battle Royale era qualcosa di sconosciuto e Kotaku UK ha riportato ai suoi lettori fino a oggi tutti i cambiamenti del mondo videoludico.I videogiochi, appunto, sono cambiati molto nel tempo dal lancio del sito inglese e continueranno a trasformarsi e muoversi a ritmo vertiginoso negli anni a venire. Purtroppo la divisione UK di Kotaku non potrà più aggiornare i suoi lettori con le future novità del settore.Per chi non lo sapesse, Kotaku US è gestito da G / O Media, con Future Publishing che concede in licenza il marchio e il contenuto ... Leggi su eurogamer

Il creative director Ashraf Ismail, che aveva già lasciato volontariamente il suo incarico su Assassin’s Creed Valhalla, è stato licenziato da Ubisoft. La notizia arriva da una memo interna condivisa ...

