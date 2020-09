Il compagno Giuseppe (Di lunedì 7 settembre 2020) A Modena direttamente da Beirut. Quando qualche settimana fa Nicola Zingaretti ha chiamato Giuseppe Conte per invitarlo alla Festa dell’Unità il premier era rimasto volutamente vago: “Se si incastrano le agende...”. Ieri il premier ha richiamato il segretario: “Caro Nicola, che ne dici di martedì?”. La macchina organizzativa della Festa si è messa in moto. Il premier tornerà in serata dal Libano, ecco che si materializza la disponibilità del palco centrale per le 20.30, per un’intervista senza controparte condotta da Maria Latella.“Il presidente ha sempre accettato, quando possibile, gli inviti di tutti i partiti e le forze politiche”, ricordano da Palazzo Chigi. Sarà il terzo esponente del Movimento 5 stelle (anche se non ama definirsi tale) ad avvicendarsi alla kermesse dem, dopo ... Leggi su huffingtonpost

A Modena direttamente da Beirut. Quando qualche settimana fa Nicola Zingaretti ha chiamato Giuseppe Conte per invitarlo alla Festa dell’Unità il premier era rimasto volutamente vago: “Se si incastrano ...

