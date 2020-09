Hong Kong sotto shock: polizia scaraventa a terra una 12enne e la arresta - (Di lunedì 7 settembre 2020) I wish I could say this isn't normal in Hong Kong today, but it is. Vid: HKUST student reporters pic.twitter.com/LjaobRN2IB " Jack Hazlewood, @JackHHazlewood, September 6, 2020 Dopo la diffusione del ... Leggi su tpi

repubblica : Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] - LaStampa : La protagonista del film costato 200 milioni si schiera contro le proteste di Hong Kong. - Corriere : Proteste per la democrazia: 290 arresti a Hong Kong, 100 mila in piazza in Bielorussia - SaffronHorizon : RT @Tempi_it: Hong Kong. Polizia insegue, getta a terra e arresta bambina di 12 anni - PSC19010983 : RT @repubblica: Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] https:… -