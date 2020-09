Germania, Kroos: «Low non farà un passo indietro su Muller» (Di lunedì 7 settembre 2020) Toni Kroos ha parlato della possibilità di rivedere Muller in Nazionale Le porte della Nazionale tedesca sembrano ormai essersi chiuse per Thomas Muller. A confermarlo, ai microfoni dei media tedeschi, anche Toni Kroos che ha parlato della decisione del c.t. Low. «La mia sensazione è che Low non farà marcia indietro. Il mister non ha messo da parte i tre campioni del mondo perché erano cattivi giocatori, ma perché voleva andare in una nuova direzione, iniziare un cambiamento e fidarsi dei giovani. Muller ha disputato una grande stagione, ma l’allenatore non pensa solo allo stato attuale di forma di ciascun calciatore, ma pensa al futuro. Al progetto per i prossimi anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

