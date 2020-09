“Flying-V”, l’aereo futuristico che potrebbe sostituire gli Airbus. Il volo inaugurale è un successo (Di lunedì 7 settembre 2020) Un team di ricercatori e ingegneri europei ha condotto un volo inaugurale “riuscito” di un modello in scala di un futuristico progetto di aereo chiamato “Flying-V”. Il capo del progetto, il dottor Roelof Vos e il suo team della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, noto anche come TU Delft, hanno recentemente testato un modello in scala di 22,5 kg e 3 metri dell’aereo in una base aerea in Germania. Hanno lavorato con Airbus per testare decolli, manovre di volo e atterraggi. “Una delle nostre preoccupazioni era che l’aereo potesse avere qualche difficoltà a decollare, poiché calcoli precedenti avevano dimostrato che la ‘rotazione’ poteva essere un problema. Il team ha ottimizzato il modello di ... Leggi su databaseitalia

