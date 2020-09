F1, il sindaco di Maranelllo: “I tifosi si vedono nei momenti difficili, affetto non in discussione” (Di lunedì 7 settembre 2020) “I veri tifosi supportano la loro squadra nei momenti di gioia e soprattutto in quelli più delicati, quando il sostegno ai propri beniamini diventa ancora più importante. Il grande cuore dei maranellesi e il loro affetto per il Cavallino Rampante non sono in discussione, né ci siamo mai tirati indietro di fronte alle difficoltà. L’intera città è schierata al fianco della sue Rosse, pronta a incoraggiarle con la grande passione di sempre”. Queste le dichiarazioni ai microfoni dell’AdnKronos di Luigi Zironi, sindaco di Maranello, la città del modenese sede storica della Ferrari, sul momento difficile della scuderia italiana, all’indomani del Gp di Monza. Leggi su sportface

F1, il sindaco di Maranelllo: "I tifosi si vedono nei momenti difficili, affetto non in discussione" Sportface.it Cotronei, settembre all'insegna di musica e motori

È tutto pronto tra il Villaggio Baffa e il Villaggio Palumbo di Trepidò per il raduno delle auto della casa di Maranello fortemente voluto da Giuseppe Pipicelli con la compartecipazione del Comune di ...

Alfabeto del futuro a Modena/ Il programma . Dal talk con Bonaccini al gran finale con Binotto E il cin-cin del Tortellante

Modena è una delle patrie indiscusse del “mangiare bene”. Ma è anche la capitale della Terra dei motori dove le sfide dell’innovazione sono il pane quotidiano. E dove il cuore del Cavallino, anche nei ...

