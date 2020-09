Ethan Peters, popolare Youtuber di 17 anni muore di overdose (Di lunedì 7 settembre 2020) Ethan Peters, Youtuber muore a 17 anni Aveva solo 17 anni Ethan Peters, giovanissimo Youtuber e make-up artist conosciuto con il suo nome d’arte Ethan is Supreme. Il ragazzo, secondo quanto dichiarato dal collega SI04n, sarebbe morto di overdose di Xanax. “Ha preso alcune decisioni sbagliate in passato, ma nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”, ha scritto il collega che ne ha dato il triste annuncio. A confermare l’uso di sostanze stupefacenti è stata anche la collega Ava Louise, una nota influencer. “La dipendenza è una malattia. Ho dovuto prendere Ethan da parte nelle ultime settimane e parlare delle sue ... Leggi su tpi

