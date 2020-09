Effetto "domenica" sui dati Covid: contagi (e tamponi) in forte calo. Altri 12 morti (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono 1.108 i nuovi casi di Covid rilevati oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). Il totale sale a 278.784. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Da sottolineare il numero inferiore di tamponi effettuati: 52.553 (ieri erano 76.865), meno della metà rispetto agli oltre 100mila tamponi giornalieri della scorsa settimana.In crescita invece il numero dei decessi, 12 oggi contro gli 8 di ieri, per un totale di 35.553. i guariti nelle 24 ore sono 223 (ieri 406), 210.238 in tutto. Il numero delle persone attualmente positive sale di 915 unità e arriva a 32.993. La regione con più casi nelle 24 ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall’Emilia Romagna con 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con ... Leggi su huffingtonpost

