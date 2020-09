Djokovic squalificato agli Us Open per aver colpito un giudice con una pallinata | video (Di lunedì 7 settembre 2020) Djokovic viene squalificato agli Us Open durante la partita degli ottavi contro Carreño Busta: lancia con violenza la pallina che finisce in testa una giudice di linea, che si accascia a terra. squalificato immediatamente, nonostante il gesto involontario. Djokovic Gioca A Tennis Per Le Strade Di Belgrado None L'urlo di Djokovic al raccattapalle a Wimbledon None Djokovic-Nadal: incredibile set point agli Internazionali d'Italia None Leggi su panorama

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice d… - LiaCapizzi : Incredibile. Djokovic squalificato. Tira la palla contro una giudice di linea. Era nervoso (dolore spalla, aveva su… - waltergianno : #Djokovic squalificato. Ok. Ultimamente non ne azzecca una (vedi suo comportamento su #Covid19, per cui l'ho critic… - scalise_luigia : RT @TMW_radio: ????Ecco il video del gesto di #Djokovic. Il serbo è stato squalificato dal torneo #USOpen Via @ArmstrongABC11 https://t.… -