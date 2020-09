Dieci anni dalla morte di Marcella di Folco, Bologna le intitolerà una strada: è la prima dedicata a una persona trans (Di lunedì 7 settembre 2020) Raccontano che quando il regista Federico Fellini fece ripetere a Marcella di Folco decine di volte la stessa scena per il suo film la Città delle donne, lei gli disse: «Maestro, lei è il più grande genio del mondo e nel cinema, può fare tutto tranne una cosa: insegnarmi a fare il frocio». Tale era la sua statura – e la consapevolezza di essere un’icona. A distanza di Dieci anni dalla sua morte, il 7 settembre 2010, Di Folco rimane uno dei nomi più importanti nella storia del movimento LGBTQ+ italiano, tanto che il sindaco di Bologna, Virginio Merola, qualche giorno fa ha deciso di dedicarle una via, trasformando così la sua città nella prima in Italia ad avere ... Leggi su open.online

VincenzoDeLuca : Omicidio di #AngeloVassallo: è uno scandalo nazionale che a dieci anni di distanza non ci sia ancora un elemento di… - SkyTG24 : Omicidio Colleferro, i precedenti: dieci risse mortali avvenute negli ultimi dieci anni - Tg3web : 9 colpi di pistola uccidevano, dieci anni fa, Angelo Vassallo il sindaco pescatore di Pollica. Un omicidio rimasto… - JonathanKash : Petra (Giordania) - Agosto 2010 Dieci anni non sono pochi, ma se mi guardo bene mi sembra quasi come se avessi fat… - Notiziedi_it : Dieci anni dalla morte di Marcella di Folco, Bologna le intitolerà una strada: è la prima dedicata a una persona tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni Omicidio Colleferro, i precedenti: dieci risse mortali avvenute negli ultimi dieci anni Sky Tg24 Calabria: Raffaele Sainato,”messaggio di vicinanza ai dirigenti scolastici a pochi giorni dall’apertura delle scuole”

Intervenendo sul tema, che oramai da giorni interessa il contesto nazionale e locale, il Consigliere Regionale Raffaele Sainato indirizza il suo messaggio di vicinanza ai dirigenti scolastici, agli op ...

Finale Outdoor Region EWS Double, programma e novità della 10 giorni di Enduro italiana

Le due aziende italiane leader del settore Bluegrass e Vittoria sono i Title Sponsor rispettivamente degli appuntamenti Enduro World Series di Finale Ligure e Pietra Ligure. Dopo il debutto in Svizzer ...

Intervenendo sul tema, che oramai da giorni interessa il contesto nazionale e locale, il Consigliere Regionale Raffaele Sainato indirizza il suo messaggio di vicinanza ai dirigenti scolastici, agli op ...Le due aziende italiane leader del settore Bluegrass e Vittoria sono i Title Sponsor rispettivamente degli appuntamenti Enduro World Series di Finale Ligure e Pietra Ligure. Dopo il debutto in Svizzer ...