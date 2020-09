De Luca riuscirà a essere così “simpatico” (e noi tonti) da farci dimenticare di essere indagato? (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Campania in corsa alle imminenti regionali per ottenere un secondo mandato, è stato indagato. Un incidente del 2017, quando la sua auto blu investì una ragazza di 22 anni, ha fatto emergere una serie di punti oscuri relativi al suo staff. L’autista era un ex vigile urbano della città di Salerno che aveva un rapporto stretto con De Luca, ex sindaco della città. Proprio per questo, assieme ad altre tre persone, sarebbe stato promosso nel suo staff istituzionale, per ruoli che non corrispondevano però alle loro competenze. E con stipendi fino a 5mila euro. Le accuse per il governatore sono di falso e truffa, dovuti appunto al favoreggiamento dei suoi uomini. Lo scoop che arriva da Repubblica dovrà essere accertato nelle ... Leggi su wired

