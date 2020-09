Dalla quarantena per 'prostatite', Briatore fa ancora lo sbruffone: 'Non ci fermeremo mai' (Di lunedì 7 settembre 2020) È molto probabilmente il responsabile del contagio di Silvio Berlusconi, la sua decisione di tenere aperto il Billionaire ha contribuito alla nascita di un focolaio dove altre persone si sono ammalate. Leggi su globalist

FidanzaCarlo : Secondo Zingaretti la destra negherebbe il #Covid. Dimentica che quando noi chiedevamo la quarantena per chi tornav… - globalistIT : Dalla quarantena per 'prostatite', Briatore fa ancora lo sbruffone: 'Non ci fermeremo mai' - aniello7779 : @Majden3 @VienDalMare84 Brava adesso ho finito di parlare con un cugino che abita a milano ed è rientrato dalla Sar… - GianniTosoni : @Noiconsalvini È normale? Se sono su di una nava quarantena? I vece Di quelli che tornano dalla Sardegna, Vs. Soli… - defencehaz : Ho sempre l’autostima sotto ai piedi e non so neanche il perché a dire la verità. Durante la quarantena ho avuto te… -