Covid-19, forte impennata in Campania dei nuovi positivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – forte aumento dei nuovi positivi in Regione Campania nella giornata di oggi. Secondo quanto comunicato dal bollettino giornaliero dell’Unità di Crisi della Regione Campania i nuovi positivi sono 260. Di seguito il bollettino: positivi del giorno: 260 (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri) Tamponi del giorno: 4.353 Totale positivi: 8.128 Totale tamponi: 459.231 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 448 Guariti del giorno: 12 Totale guariti: 4.490 (di cui 4.485 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti ... Leggi su anteprima24

Sono 1.108 i nuovi casi di Covid rilevati oggi in Italia, in calo rispetto a ieri (1.297). Il totale sale a 278.784. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.