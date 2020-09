Coronavirus, un matrimonio con un positivo: 100 persone in quarantena, compresi gli sposi (Di lunedì 7 settembre 2020) È risultato positivo al Covid-19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e così un centinaio di invitati è stato posto in isolamento fiduciario. Tra loro, anche i neo sposi, residenti a Rimini. Tanti i partecipanti da varie zone d’Italia, motivo per cui, fa sapere Giovanni Iannucci, capo del dipartimento di igiene dell’Asl di Foggia, “abbiamo allertato le altre Asl regionali per informare loro della presenza del caso positivi al virus Covid”. “Non solo – aggiunge Iannucci – abbiamo anche inviato il comune di Foggia, dove si è celebrata la cerimonia civile, per far procedere alla sanificazione della sala dove si è tenuto il matrimonio”. Stesso discorso anche per la sala ricevimenti: ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus, partecipa a un matrimonio e poi risulta positivo: 100 invitati in quarantena a Foggia - FQMagazineit : Coronavirus, un matrimonio con un positivo: 100 persone in quarantena, compresi gli sposi - Dixy62553861 : RT @IlMattinoFoggia: Anche gli #sposi tra le 100 persone in #isolamento dopo il #matrimonio contagiato da #Coronavirus a #Foggia https://t.… - Roky99760738 : RT @repubblica: Coronavirus, partecipa a un matrimonio e poi risulta positivo: 100 invitati in quarantena a Foggia - francexca : @Zbarskij tutto ok? Coronavirus, partecipa a un matrimonio a Foggia e poi risulta positivo: sposi e 100 invitati in… -