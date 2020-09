Coronavirus: scendono i nuovi contagi, ma salgono le vittime (+12), e le terapie intensive (Di lunedì 7 settembre 2020) Poco fa la Protezione civile ha illustrato che, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore nel Paese cono stati registrati 1.108 nuovi casi di Coronavirus in più. Un dato elevato ma in discesa rispetto a quelli giunti la corsa settimana. Tuttavia, al tempo stesso sono state censite ben 12 vittime, che portano così il totale dei decessi fra gli italiani a 35.553. Continua invece prepotentemente a salire il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive dove, con i 9 in più ‘acetati’ da ieri, ora sono ben 142 le persone costrette alla ventilazione meccanica. Ad oggi, gli attualmente positivi sono 32.993, questo perché ne sono stati registrati 915 in più da ieri. Bene anche sotto il profilo dei dimessi o guariti: 223 i ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi scendono sotto i mille, 996. Sei i morti in 24 ore: è quanto emerge dai dati del minist… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS #DATI #REGIONALI: 19 #REGIONI Con #Nuovi #BOOM di #FOCOLAI, #Scendono a 2 quelle a #Contagio #Zero. Ec… - italiaserait : Coronavirus: scendono i nuovi contagi, ma salgono le vittime (+12), e le terapie intensive - manueccetera : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, un decesso e 37 nuovi contagi. Stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre scendono a 10… - fabprati76 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, un decesso e 37 nuovi contagi. Stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre scendono a 10… -