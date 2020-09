Coronavirus, Kluge (OMS): “Anche gli asintomatici devono essere isolati” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Bene l’Italia che riapre le scuole e controlla l’epidemia“: lo ha affermato Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Regione europea (che comprende 53 Paesi), in un’intervista al Corriere della Sera. “È una delle grandi sfide che ci siamo dati. Sono perfettamente in linea col ministro Speranza quando afferma che il diritto alla salute e all’istruzione vanno a braccetto. Non possiamo pretendere che i nostri figli mettano in pausa la loro vita“. Sulla mascherina in classe, Kluge ha spiegato: “Oms e Unicef hanno appena pubblicato le linee guida sull’uso appropriato: no fino a 5 anni, da 6 a 11 va indossata se c’è rischio di trasmissione, sopra i 12 valgono le regole degli adulti. La sola mascherina non protegge però dal ... Leggi su meteoweb.eu

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua senza sosta. Fino alla scoperta di un vaccino efficace la situazione andrà continuamente tamponata, ma il Covid nn si potrà debellare. Il capo eu ...

In Italia i casi di coronavirus continuano ad aumentare, ma le terapie intensive non sono affollate. «Non sappiamo se la seconda ondata ci sarà e quando», afferma Hans Kluge, a capo Europa dell'Oms, n ...

