Contagi e tamponi giù ma più terapie intensive. Preoccupa la Liguria (Di lunedì 7 settembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 1.297 casi, nella regione positività al 7%. Gli anestesisti: il virus non è meno aggressivo Il fine settimana annacqua i numeri del Covid-19. Ieri meno casi e meno tamponi, e tutto resta in linea con quello che è accaduto nelle ultime settimane. I nuovi Contagi contabilizzati ieri (e relativi a sabato) sono stati 1.297, quasi quattrocento in meno rispetto al giorno precedente, quando erano stati 1.695. Scendono però sensibilmente anche i tamponi messi a referto, che passano da 107.658 a 76.856 e portano il totale a 9.142.401 su un totale di 5.538.028 soggetti. E questo produce un indice di positività praticamente stabile: si passa dall'1,57 per cento di sabato all'1,69. Un aumento che non Preoccupa più di tanto. Vediamo come è andata nelle ... Leggi su ilgiornale

