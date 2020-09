Canzo, auto finisce contro un albero: morta 45enne (Di lunedì 7 settembre 2020) Como, 7 settembre 2020 - Tragico incidente, in via Barzaghino, a Canzo , nel Comasco: una donna di 45 anni è morta, dopo essere finita contro un albero con la sua automobile. Secondo le primissime ... Leggi su ilgiorno

Como, 7 settembre 2020 - Tragico incidente, in via Barzaghino, a Canzo, nel Comasco: una donna di 45 anni è morta, dopo essere finita contro un albero con la sua automobile. Secondo le primissime info ...CANZO – Tragico incidente questa mattina, lunedì 7 settembre, lungo la Sp40 Arosio-Canzo. Un’auto, una Fiat Panda azzurra, che stava viaggiando in direzione Erba è uscita dalla curva all’altezza della ...