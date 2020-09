Calciomercato Juventus, da Pogba a Chiesa: tre colpi in lista (Di lunedì 7 settembre 2020) Tre colpi per voltare pagina, un tris di nomi per cancellare la deludente stagione appena conclusa e ripartire: questa la presunta richiesta del Calciomercato della Juventus, alla ricerca costante di nuovi affari in entrata per far decollare una squadra ma soprattutto un gioco che, negli scorsi mesi, ha dato evidenti segni di cedimento. L’arrivo di Andrea Pirlo in panchina potrebbe portare una ventata d’aria fresca dalle parti della Continassa ma, oltre alla necessaria rivoluzione a livello tattico, potrebbero servire diversi innesti di livello per proseguire nel percorso di crescita, in particolare in campo europeo. Fabio Paratici pare essere all’erta e, oltre al costante lavoro per Luis Suarez e non solo per l’attacco, starebbe provando a inserire in squadra altre forze fresche: da Pogba a ... Leggi su tuttojuve24

