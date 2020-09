Bollani: «Sognavo di essere Celentano, poi scoprii Carosone» (Di lunedì 7 settembre 2020) Bollani, semplicemente uno dei maggiori pianisti del momento, si racconta al Corriere della Sera. Fin da piccolo voleva fare il cantante e sognava di diventare come Adriano Celentano «lui riassumeva, e riassume in sé, una serie di caratteristiche che mi attiravano. Uomo di spettacolo, showman televisivo, attore di cinema, interprete canoro eccezionale… e inoltre tanto simpatico». Poi la scoperta di Carosone e la svolta «Sapeva suonare stupendamente, cantare, intrattenere il pubblico, divertire la gente con musica gioiosa. Ero un suo fan sfegatato e una volta gli scrissi una letterina, per dirgli che avevo imparato tutti i suoi pezzi e per chiedergli consigli. Mi disse di studiare il jazz». La musica dovrebbe far parte dell’educazione e della crescita di ogni bambinp, eppure questo non ... Leggi su ilnapolista

Sognava di diventare come Adriano Celentano e invece è diventato uno dei pianisti di maggiore successo. Stefano Bollani ha messo per la prima volta le mani sulla tastiera a 6 anni. «Non discendo da un ...

