Barcellona, l’affondo di Eto’o: “Messi come un figlio, felice sia rimasto. Hazard vale quanto Leo, ma il migliore è un altro…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Samuel Eto'o rapido, risoluto ed imprevedibile. Sul rettangolo verde come davanti ai microfoni.L'ex bomber di Barcellona, Inter e Maiorca ha presenziato all'evento di presentazione della Liga 2020-2021 rilasciando contestualmente una serie di interessanti dichiarazioni. Dal caso Messi che ha scosso fortemente l'ambiente blaugrana, rischiando di sconvolgere equilibri e dinamiche del calciomercato internazionale, all'ex compagno al Chelsea Eden Hazzard, passando per Andrés Iniesta altra colonna della storia del club catalano."Voglio che il Barcellona vinca il campionato e spero che il mio Maiorca torni nella massima categoria. Vorrei rivedere Sergio Busquets di nuovo al massimo livello, il Barcellona vince sempre quando Busquets è in forma. E poi dico Eden Hazard: ci ho ... Leggi su mediagol

