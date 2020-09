Autovelox in città e precedenza ai ciclisti. Ecco la riforma del codice della strada (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – Il codice della strada sta per essere stravolto in chiave “bike friendly”, che, al di là della solita esterofilia anglofona, vuol dire che favorirà la “mobilità alternativa all’automobile”. In sostanza saranno installati gli Autovelox anche in città e gli automobilisti dovranno andare tutti più piano per fare largo a bici e monopattini. Brutte notizie anche sul fronte degli ausiliari del traffico: avranno nuove competenze e soprattutto più poteri con le sanzioni. Tra le novità, ausiliari della sosta potranno far rimuovere i veicoli A rivelare le modifiche al codice della strada è l’ufficio studi dell’Asaps, Associazione ... Leggi su ilprimatonazionale

