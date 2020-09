Atalanta, Ilicic torna a Zingonia: ad attenderlo anche alcuni tifosi (Di lunedì 7 settembre 2020) A distanza di due mesi, Josip Ilicic torna a Zingonia. Lo sloveno si è presentato questo pomeriggio durante l’allenamento dei compagni di squadra A Bergamo si rivede Ilicic. A distanza di due mesi dall’ultima volta, l’attaccante sloveno è tornato a Zingonia, al centro di allenamento dell’Atalanta, mentre i suoi compagni di squadra si stavano allenando. Lo sloveno non gioca una partita ufficiale dallo scorso 11 luglio, ed ha saltato il finale di Campionato e la Champions League per alcuni problemi personali. L’attaccante ha trascorso la propria estate nel suo paese d’origini, in Slovenia, ed è tornato a Bergamo a fine agosto. Ilicic si è presentato al campo ... Leggi su zon

