Anima, raccolta netta positiva ad agosto (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Anima chiude il mese di agosto con una raccolta netta di risparmio gestito positiva per circa 288 milioni di euro, per un totale da inizio anno di circa 1,1 miliardi di euro. A fine agosto le masse gestite complessive del Gruppo Anima ammontano a oltre 186 miliardi di euro, in leggero incremento rispetto al valore di fine 2019. “Il mese di agosto prosegue il trend positivo della raccolta nonostante una ridotta attività commerciale come di consueto per il periodo; le prospettive per i prossimi mesi rimangono senz’altro positive in un ambito di relativa stabilità di contesto e dei mercati”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ... Leggi su quifinanza

Mettetevi l'anima in pace: Sanremo 2021 si farà, coronavirus o no

Il direttore di Rai1 spegne gli allarmismi. "La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà": il direttore di Rai1 Stefano Coletta conferma che l'edizion ...

