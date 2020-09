Alex Zanardi, parla Pancalli: ecco come sta Alex (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha aggiornato i tifosi e gli sportivi sulle condizioni di Alex Zanardi, l’ex pilota Formula 1 e campione di handbike attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano dopo il grave incidente avvenuto durante una gara benefica di handbike nei pressi di Siena, lo scorso 19 giugno. “Alex Zanardi sta lottando per la seconda prova più difficile della sua vita e lo sta facendo al massimo“, ha spiegato Pancalli, intervendo nel corso della presentazione del volume di Papa Francesco – “Mettersi in gioco, Pensieri sullo sport” – allo Stadio delle Terme di Caracalla. (Continua...) ... Leggi su howtodofor

egopor : RT @riktroiani: Continua il riserbo sulle condizioni di Alex #Zanardi dopo l’ultimo bollettino, del 19 agosto. Oggi, però, ha parlato Luca… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Continua il riserbo sulle condizioni di Alex #Zanardi dopo l’ultimo bollettino, del 19 agosto. Oggi, però, ha parlato Luca… - Magamag76377872 : RT @riktroiani: Continua il riserbo sulle condizioni di Alex #Zanardi dopo l’ultimo bollettino, del 19 agosto. Oggi, però, ha parlato Luca… - riktroiani : Continua il riserbo sulle condizioni di Alex #Zanardi dopo l’ultimo bollettino, del 19 agosto. Oggi, però, ha parla… - CarpaneseSilva1 : RT @autocostruttore: Forza Alex #Zanardi -