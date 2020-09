Us Open 2020, Dominic Thiem agli ottavi: Cilic ko in quattro set (Di domenica 6 settembre 2020) Dominic Thiem si è qualificato per gli ottavi di finale degli Us Open 2020. L’austriaco numero due del tabellone ha infatti battuto in quattro set Marin Cilic con il punteggio di 6-2 6-2 3-6 6-3 dopo due ore e trenta esatte di partita. Adesso Thiem se la vedrà per un posto nei quarti di finale contro il giovane Felix Auger-Aliassime (vittorioso in tre comodi set su Moutet): l’austriaco giocherà il quarto turno di Flushing Meadows per la quarta volta negli ultimi cinque anni, mentre per il talentuoso canadese sarà la prima volta nella seconda settimana dello Slam newyorkese. IL TABELLONE MASCHILE Dopo due set piuttosto agevoli, nei quali Cilic ha sempre concesso il break in apertura di parziale, ... Leggi su sportface

Open_gol : A Catania urlano 'Buffone' a Conte, nessun TG riporta il video perché è del 2019 e il contestato era Salvini - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - sportface2016 : #USOpen Anche Dominic #Thiem agli ottavi di finale: l'austriaco supera #Cilic in quattro set - sportface2016 : #USOpen Il recap del tabellone femminile: #Kenin e #Azarenka agli ottavi, fuori #Keys -