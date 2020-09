Suarez Juventus, “AS”: colpo di scena, Koeman rovina i piani bianconeri (Di domenica 6 settembre 2020) Suarez Juventus – Telenovela Suarez senza fine. Dopo giorni in cui sembrava vicinissimo alla Juventus, con accordo biennale con opzione per il terzo a 10 milioni, dalla Spagna arrivano voci non proprio confortanti. Infatti il Pistolero potrebbe rimanere a Barcellona per un altro anno. Dopo essere stato messo alla porta dal nuovo tecnico, la permanenza di Messi (ma non solo) avrebbe cambiato le carte in tavola. Suarez Juventus, pessime notizie dalla Spagna Suarez, oltre alla questione legata al passaporto comunitario, deve trovare ancora l’intesa con il Barça per lo svincolo e la buonuscita da 25 milioni lordi. A queste difficoltà si aggiungerebbe la conferma dell’amico Messi in blaugrana, che potrebbe convincerlo a restare ... Leggi su juvedipendenza

GoalItalia : Sarà Suarez il prossimo 9 della Juventus? ?? - marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - simo_barca4 : RT @repubblica: Mercato, Juventus e Luis Suarez sempre più vicini. Lazio, è fatta per Muriqi [aggiornamento delle 11:49] - emamarro : RT @_ThousandN: Non fate finta di non sapere che quando Suarez avrà ottenuto, in tempi brevi, il passaporto, Zazzaroni e la sua cricca parl… -