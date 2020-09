Scambio Milik-Under: il Napoli prova ad inserire Veretout (Di domenica 6 settembre 2020) Giorni intensi per il Napoli per quanto riguarda la trattativa con la Roma per lo Scambio Milik-Under. Le due società non hanno ancora trovato la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - VoceGiallorossa : ??Giuntoli vorrebbe inserire Maksimovic nello scambio Milik-Ünder. Sondaggio dell'Hertha per il turco #ASRoma - CampiMinati : Suarez è letale, ma il piano Juve iniziale era Dzeko oggi, Milik tra 10 mesi, entrambi a zero. Più il ritorno di Ke… - news24_napoli : Scambio Milik-Under, Il Mattino: fumata bianca vicinissima! Giuntoli… - Notiziedi_it : Napoli, stallo Milik. Il prestito di Meret la chiave per lo scambio con Under? -