Salvini-Speranza: la battaglia a distanza sui verbali del Cts (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - Nuovo round nello scontro tra la Lega e il Governo sulla secretazione dei verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, incaricato dall'esecutivo – subito dopo l'esplosione dell'epidemia da Covid 19 – a trovare tutte le possibili soluzioni all'emergenza. L'attacco di Salvini Matteo Salvini invoca “verità” e “trasparenza”, in una lettera al Corriere della Sera. E punta il dito contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che a suo giudizio “si è preso l'enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i presidenti di Regione”. Per il leader della Lega “più passa il tempo e più emergono dettagli inquietanti sull'azione di governo”, aggiunge. Il riferimento è ai documenti ... Leggi su agi

