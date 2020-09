Riapertura scuole, Azzolina: “Non c’è rischio zero, ma protocollo funziona” (Di domenica 6 settembre 2020) Riapertura scuole, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ne ha parlato a Il caffè della domenica, programma in onda su Radio24 Manca pochissimo alla Riapertura delle scuole, nonostante le numerose critiche e i dubbi ancora presenti circa la possibilità che studenti e docenti tornino tra i banchi. A tal proposito, nelle ultime settimane si è più … L'articolo Riapertura scuole, Azzolina: “Non c’è rischio zero, ma protocollo funziona” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Riapertura scuole, dalle cattedre vuote alla didattica a distanza: i 4 nodi ancora irrisolti Corriere della Sera Speranza: "Vaccino contro il Covid sia gratuito e vada prima a operatori sanitari e anziani"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, riconosce che ci stiamo addentrando in una stagione complicata, ma si dice allo stesso tempo ottimista: "Non ho mai abbassato la guardia e sono preoccupato ...

Serie A, pronto il nuovo Dpcm: ecco la decisione sull'apertura degli stadi

