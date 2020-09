Recovery Fund, Bonafede: “Spazzacorrotti è garanzia di fronte a iniezione di liquidità” (Di domenica 6 settembre 2020) “Ogni governo ha il dovere di proteggere i propri cittadini dalla corruzione, anche perché oggi è diventato lo strumento principale di cui si servono le mafie per infiltrare la Pubblica amministrazione. È un fenomeno molto complesso che la legge Spazzacorrotti affronta in maniera organica. Oggi, l’esistenza di quella legge è una garanzia fondamentale di fronte all’iniezione di liquidità che arriverà da Recovery plan“. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che al Forum Ambrosetti di Cernobbio ha rivendicato gli effetti positivi della norma, voluta dal M5s, rispetto all’arrivo degli ingenti fondi provenienti dall’Unione europea per fronteggiare la crisi causata dal Covid-19. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund L'Ue ci dà già gli ordini sul Recovery fund La Verità Ue: Fornaro (Leu), fondi Recovery fund italiani da definire presto e bene

Roma, 06 set 11:51 - (Agenzia Nova) - Per il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, "la definizione delle priorità e dei contenuti del piano italiano del Recovery fund è l'obiett ...

Riforma delle pensioni in vista. Ecco cosa potrebbe cambiare

Tutto sembra essere pronto per una riforma delle pensioni. La prossima settimana, infatti, governo e sindacati si incontreranno per mettere mano al sistema previdenziale. Sarà una lunga trattativa. Tr ...

